Mikel Landa houdt zich niet in over de strijd tussen Del Toro en Ayuso

Mikel Landa kwam in de eerste etappe van de Giro ten val en moest opgeven. Toch volgt de Spanjaard de rittenkoers nog van heel dichtbij op.

Mikel Landa had stevig ingezet op deze editie van de Giro d’Italia. Hij was de absolute kopman bij Soudal-QuickStep, maar de Spanjaard haalde het einde van de eerste etappe niet.

Een gebroken rugwervel speelt hem parten en dat belooft maar weinig goeds voor de rest van het seizoen, zo laat Landa zelf weten aan Eurosport.

Landa ziet veel gelijkenissen tussen zijn Giro van het jaar 2015, toen hij als knecht van Fabio Aru twee etappes won en als derde mee op het podium mocht.

“Ik zie Del Toro racen en dan herinner ik me hoe ik betere benen dan Aru had, en hem als leider moest respecteren. Ook al weerhield dat me om voor mezelf te koersen. Het is een beetje hetzelfde”, vertelt Landa.

Dat Landa wellicht wel de betere was toen zorgde voor de nodige problemen binnen de ploeg en die wrevel lijkt er ook bij UAE Team Emirates-XRG op dit moment te zijn.

Daar is Juan Ayuso de kopman, maar Del Toro rijdt nog steeds in de leiderstrui rond. “Het zou niet chic zijn van Ayuso om zijn eigen leider aan te vallen terwijl die in het roze rijdt”, besluit de Spanjaard.