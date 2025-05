UAE likt zijn wonden na horroretappe in Giro, maar CEO verrast: "Een goede dag voor ons"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

UAE Team Emirates XRG beleefde een verschrikkelijke dag in de Giro d'Italia. CEO Mauro Gianetti blijft positief vooruitkijken.

Het was niet bepaald de etappe van UAE Emirates XRG vandaag in de Giro. Kopman Juan Ayuso verloor heel veel tijd en de ploeg kon met moeite de leiderstrui vasthouden.

Isaac Del Toro werd zowaar gelost, voor het eerst in deze Giro en heeft nog een halve minuut voorsprong in het algemene klassement.

CEO Mauro Gianetti na de woorden ‘slechte dag’ er echter niet bij om de inzinking van zijn renners te verklaren na afloop van de etappe.

“We zijn hier met twee jonge renners. Vandaag was een ongelooflijk zware etappe met bijzonder veel hoogtemeters”, vertelt hij bij Eurosport. “Isaac heeft de roze trui echt op karakter verdedigd. Daardoor is het al met al nog een goede dag voor ons, denk ik.”

“Ayuso voelde zich eigenlijk vanaf het begin van de etappe al niet goed, hij had het echt zwaar in het koude weer. En hij verloor onderweg ook al eens tijd, tot hij op de Santa Barbara definitief niet kon volgen. Het is wat het is.”