Axel Merckx heeft geen goed nieuws voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel kwam afgelopen weekend twee keer ten val. Volgens Axel Merckx kan dit grote gevolgen hebben voor de Nederlander.

Mathieu van der Poel kwam tijdens de Wereldbekermanche mountainbiken in Nove Mesto twee keer ten val. Het is niet de eerste keer dat hij dit meemaakt.

Nu is de diagnose een kleine breuk in het scafoïd. “Een van de botjes in de pols die het langzaamst geneest”, weet Axel Merckx aan La Dernière Heure te vertellen.

“We hebben Van der Poel al eerder met een brace op een hometrainer zien trainen, maar dat was ook het geval bij Pogacar twee jaar geleden na zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. En toen de Sloveen aan de start van de Tour de France verscheen, was zijn voorbereiding verre van ideaal.”

Volgens Merckx heeft Van der Poel het mountainbiken onderschat. Het is een discipline waar je je heel goed op moet voorbereiden, want het kleinste foutje kan je duur komen te staan.

Het is de tweede keer dat Van der Poel dit meemaakt en Axel Merckx vreest een beetje voor de Tourdeelname van de Nederlander. “Eerlijk gezegd twijfel ik eraan of Van der Poel überhaupt aan de start van de Tour de France zal verschijnen”, is hij heel erg duidelijk.