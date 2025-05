Organisatie van Giro komt met opmerkelijk nieuws over de slotetappe

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De slotetappe van een grote ronde, het is en blijft iets bijzonders. Dat is ook in de Giro d'Italia niet anders.

De Giro d’Italia komt zondag aan in Rome, de hoofdstad van Italië. Er is op het parcours ook een passage voorzien in Vaticaanstad, vlak na de start. De renners zullen maar liefst drie kilometer door Vaticaanstad rijden, een unicum. Dat gebeurt nu om de overleden paus Franciscus te eren, maar eigenlijk was de bedoeling anders. Franciscus stierf eind april op 88-jarige leeftijd en was een fervent volger van allerlei sporten. Op zijn vraag kwam de Giro eigenlijk naar Vaticaanstad. Maar dat kan hij nu helaas niet meer meemaken. Bij de start van de slotetappe zal de huidige paus Leo XIV aanwezig zijn om de renners te groeten, zo laat de organisatie weten in een mededeling. Na de passage door Vaticaanstad trekt men met het hele peloton naar de Tyrreense zee, om dan terug Rome binnen te rijden en daar de finish te kennen.