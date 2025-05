Renners niet te spreken over ritwinnaar in de Giro: "Met zo'n aanval achter de motor..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nico Denz heeft de achttiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Achteraf was er wel wat discussie over de manier waarop hij zijn aanval plaatste.

Visma Lease a Bike wou de achttiende etappe in de Giro laten uitdraaien op een sprint voor Olav Kooij, maar daar dachten enkele ploegen duidelijk anders over. En dus sprongen mannen als Wout van Aert en Dylan Van Baarle dan maar mee in de ontsnapping. Op een bepaald moment kwam de Nederlander voorin te zitten. “Wout zei in het oortje dat ik een gat had. Nu was ik het die vooruit was, maar het was beter geweest als het Wout was geweest”, klonk het bij Eurosport. Al was er veel te doen over de manier waarop de ritwinnaar wegreed. “Denz maakte een supersterke indruk, maar met zo'n aanval achter de motor, rijd je zo weg…” Eenzelfde geluid bij Daan Hoole van Lidl-Trek. “Ik wil geen excuus aandragen, maar hij zat wel heel dicht op de motor. Maar hij is een verdiende winnaar.”