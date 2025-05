Roze trui Isaac Del Toro heeft een stevige Belgische link: "Drie keer zoals Pogacar"

Isaac Del Toro zette woensdag de puntjes op de i in de Giro d'Italia. Hij won de etappe en is wat steviger leider in het algemene klassement.

Isaac Del Toro leek dinsdag te kraken in de Giro, maar woensdag pakte hij uit met een ritzege en een kleine tijdwinst voor het algemene klassement. De belangen van de Mexicaan worden behartigd door Alex Carrera, die ook manager is van onder andere zijn ploegmaat Tadej Pogacar en enkele andere toprenners uit het peloton. “Er komt veel binnen vanuit Mexico. Sponsorvoorstellen voor Isaac, verzoeken voor televisie-optredens. Ik houd het allemaal af. Stop! Tot zondag kan niemand Isaac spreken. Sorry, maar daarin moet ik mijn job doen”, is hij duidelijk in Het Nieuwsblad. De linkjes tussen Pogacar en Del Toro zijn er en daar zit ook een duidelijk Belgisch accent bij, zo gaat Carrera verder. “Er zijn drie gelijkenissen”, klinkt het. “Eén: ze zitten allebei altijd met de glimlach op de fiets. Twee: ze hebben allebei een vriendin die ook fietst. Drie: Urška Žigart en Romina Hinojosa rijden voor AG Insurance Soudal en voor de Lotto-ploeg. Er is dus in beide gevallen een Belgische link.”