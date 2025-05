Wedstrijdjury in Giro d'Italia maakt zich boos op peloton en dat krijgt gevolg

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Nico Denz won vandaag de etappe in de Giro d'Italia. Het peloton pakte een snipperdag, maar dat was niet naar de zin van de wedstrijdjury.

Een ruime kopgroep bepaalde vandaag de achttiende etappe in de Giro. Zij pakten meer dan tien minuten voorsprong op het peloton dat een snipperdag pakte.

Alleen was dat een probleem voor de finale van deze etappe. Er werd immers gewerkt met een lokale ronde van 13,5 kilometer.

Plots begon Q36.5 Pro Cycling Team op kop te rijden, terwijl er niks meer te winnen was voor hen. Volgens Radio Corsa kwam dat op vraag van de wedstrijdjury.

Die wilden dat het peloton harder begon te rijden. Op 25 kilometer van het einde maakte de jury zich zorgen dat het peloton gedubbeld zou worden.

Dat zou geen zicht geweest zijn voor de organisatie, waardoor de wedstrijdjury besloot in te grijpen. Q36.5 was de ploeg zonder renner in de kopgroep.

Het peloton arriveerde uiteindelijk 13 minuten en 51 seconden na de winnaar, Nico Denz. Gelukkig werden ze niet gedubbeld.