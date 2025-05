Na de werken van Wout Van Aert nog eens kunnen dromen van Belgische ritzege: landgenoot doet opmerkelijke uitspraken

Het is vooral Wout van Aert die de Belgische fans al heeft doen laten dromen van een ritzege in de Giro. Eén keertje rondde hij het ook af. Donderdag nam Edward Planckaert die rol over.

De Belg van Alpecin-Deceuninck maakte deel uit van de goede ontsnapping. Deze keer behoorde hij dus tot de kandidaat-ritwinnaars. Uiteindelijk moest Planckaert zich aan de finish in Cesano Maderno neerleggen bij een eervolle derde plaats. Maestri maakte nog een wegwerpgebaar omdat één man voorop bleef, Planckaert kon het accepteren.

In zijn reactie bij Sporza deed Planckaert wel een paar opmerkelijke uitspraken. Zo herhaalde hij geregeld dat de benen niet super waren. Dat is dan wel opvallend voor een renner die nog naar een knappe derde plaats rijdt aan het einde van de Giro. Hij merkte toch een verschil met ritwinnaar Denz. "Eens hij weg was, dacht ik: die zien we niet meer terug."

Planckaert denkt meteen aan Groves

Een andere opvallende uitspraak van Planckaert is dat hij eigenlijk hoopte dat het peloton zou terugkeren. "We zaten de hele dag in het hoofd om te sprinten met Kaden Groves en dan rijden we voorop met een kleine groep. Ik hoopte dat ze nog gingen terugkomen, maar uiteindelijk blijven we voorop en Nico Denz was de sterkste."

Planckaert is niet altijd de man die in aanmerking komt voor overwinningen. Zelfs nu dat wel het geval was, was de eerste reflex om toch te denken aan zijn kopman. Dat is ergens ook wel heel erg mooi. In het peloton was er echter totaal geen controle. Het was dus wel degelijk aan Planckaert om er proberen het maximum uit te halen.

Edward Planckaert tevreden met derde plek

Hij denkt wel dat hij dat gedaan heeft. "Sprinten voor de tweede plaats is absoluut niet hetzelfde als sprinten voor ritwinst. Nu zie ik het nog niet als een gemiste kans. Ik ben tevreden met een derde plek, dat is ook mooi", besluit Planckaert.