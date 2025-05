Opgelet, Van Aert & co! Visma-Lease a Bike krijgt een stevige waarschuwing te horen

Het zijn zo stilaan de dagen van de waarheid. Dat geldt ook voor Visma-Lease a Bike: zaterdagavond weet de ploeg van Wout van Aert of klassementsman Simon Yates het podium haalt.

Of misschien wel de Giro wint. Simon Yates is aan de negentiende rit begonnen met een achterstand van 51 seconden op leider Del Toro. Tot nu toe is er over Yates eigenlijk bijna alleen maar goed nieuws geweest in deze Giro. Bij de vooruitblik op rit 19 in het Eurosport-programma Kop Over Kop heeft Jip van den Bos gewaarschuwd dat dit nog kan veranderen.

Ze waren het klassement aan het bekijken en bespraken welke klassementsrenners allemaal nog in aanmerking kwamen voor het roze. "Ik zie een Derek Gee niet meer dan een minuut goedmaken op Carapaz", stak voormalig renner Lars van den Berg van wal. "Carapaz of Yates zijn de mannen om het roze eventueel over te nemen van Del Toro."

Yates kan er nog door zakken

"Ik zie niet Gee nog meer tijd terugpakken op hen", rondde hij zijn argument af. Van den Berg is wel een believer in Yates. Van den Bos ging in grote lijnen akkoord, maar had dus toch een verwittiging in huis voor Visma-Lease a Bike. "Daar ben ik het mee eens. Een Yates zou er bijvoorbeeld wel door heen kunnen zakken. Of een Del Toro zakt er doorheen. Dan zou Derek Gee nog op het podium kunnen komen."

Van den Bos plaatst er dus toch meer twijfels bij of Yates het volhoudt in de hogere regionen van het klassement. "Carapaz maakt een heel goede indruk. Die gaat er waarschijnlijk niet doorheen zakken. Derek Gee kan wel nog op het podium komen. Roos pakken zal heel moeilijk zijn", voorspelt ze. Vanavond weten we mogelijk al meer over Yates en Gee.

Zaterdag definitieve beslissing in Giro

De definitieve beslissing valt morgen pas, want dan staat de laatste bergrit in deze Giro op het programma, voor de renners aan hun tocht naar Rome beginnen. Voor aanvang van dit zware tweeluik was het voor renners als Yates dus vooral kwestie om een totale offday te vermijden.