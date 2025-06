Patrick Lefevere begreep Ludo Dierckxsens niet: "Dat had hij niet in de vingers"

Door het plots overlijden Ludo Dierckxsens komen ook de oude verhalen weer naar boven. Patrick Lefevere begreep de tactische keuzes van Dierckxsens niet altijd.

Ludo Dierckxsens heeft nooit voor een ploeg van Patrick Lefevere gereden en volgens The Godfather was hij ook nooit echt in beeld om een overstap te maken. Er was geen specifieke reden volgens Lefevere, maar hij weet niet of Dierckxsens had gepast bij zijn ploeg.

Dierckxsens was iemand die niet al te veel bezig was met het ploegbelang, hij wilde liever koersen met het hart en niet gebonden zijn aan tactiek. Misschien had dat te maken met het feit dat Dierckxsens pas op zijn 29ste prof werd.

Dierckxsens verkocht geen koersen

"Wat ik nooit goed heb begrepen, is dat Ludo het geven en nemen van de koers niet in de vingers had", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Zo reed Dierckxsens in Parijs-Roubaix van 2001 lang achter Wilfried Peeters, een vriend en trainingsmaat.

Parijs-Roubaix was volgens Lefevere de koers bij uitstek om iets te verdienen. Maar daar deed Dierckxsens niet aan mee, hij reed gewoon rechtdoor. Vreemd volgens Lefevere, want Dierckxsens had lang bij de amateurs gereden.

"Ik ken de moraal in de Kempen niet, maar bij ons in West-Vlaanderen hoorde je bij de amateurs vaak: ‘als je niet kan winnen, zorg dan minstens dat je langs de kassa passeert.'"