Baalt Mads Pedersen nog altijd dat hij niet naar de Tour mag? Landgenoot weet meer

Mads Pedersen reed een uitstekende Giro met vier ritzeges. Toch mag de Deen straks niet naar de Tour en dat door Jonathan Milan.

Voor de start van dit seizoen verdeelde Lidl-Trek al zijn kopmannen over de grote rondes. Jonathan Milan mocht voor het eerst naar de Tour, Mads Pedersen wordt na vijf deelnames op rij thuis gelaten. Hij rijdt dit seizoen de Giro en de Vuelta.

In de Giro deed Pedersen het alvast uitstekend. De Deen won vier ritten, het puntenklassement en droeg vijf dagen de roze trui. Pedersen zette daarmee de beste prestatie ooit neer van een Deen in de Giro.

Voor Michel Wuyts en Jan Bakelants moet Lidl-Trek er toch maar eens over nadenken om Pedersen toch mee te nemen naar de Giro. De kans dat Lidl-Trek zich nog zal bedenken lijkt echter klein, met Milan, Skjelmose en wellicht Nys heeft de ploeg al heel wat kopmannen.

Gemiste Tour doorgespoeld bij Pedersen

En ook bij Pedersen lijkt de Tour een afgesloten hoofdstuk te zijn. "Pedersen is nog nauwelijks boos dat het Lidl-Trek-management zijn deelname aan de Tour de France heeft ingeruild voor een vliegticket naar Italië", zegt ex-ploegleider en Deen Brian Holm bij Feltet.

"We zullen zijn vier etappezeges, de puntentrui en een Deens record voor etappezeges niet snel vergeten", zegt Holm nog. Kan Pedersen dat in augustus en september nog eens herhalen in de Vuelta?