Tim Declercq houdt (financiële) kater over aan Unbound: "Grootste ontgoocheling ooit"

Tim Declercq waagde zich zaterdag voor het eerst aan de mythische gravelwedstrijd Unbound. Maar zijn avontuur liep af op een stevige sisser af door pech.

In bijna elke wegkoers staat Tim Declercq als knecht aan de start, maar zaterdag mocht hij in gravelwedstrijd Unbound eens voor eigen rekening rijden. Hij reed er de wedstrijd van 200 mijl (320 kilometer), de afstand met het sterkste deelnemersveld.

Maar lang heeft Unbound niet geduurd voor Declercq. Hij reed lek achteraan en probeerde nog door te rijden, in de hoop dat het gat door het afdichtingsmiddel in zijn tubeless band werd gedicht. Maar dat was niet het geval.

Declercq probeerde zijn band op te blazen met een CO₂-patroon, maar dat mislukte en het afdichtingsmiddel spoot uit zijn band. Daarna probeerde hij een tap te steken, maar dat had hij maar één keer geoefend. En even later reed hij weer lek.

Declercq baalt van opgave in Unbound

De binnenband die Declercq had meegenomen was ook niet bruikbaar door zijn te hoge velgen. Hij moest uiteindelijk de strijd staken. "Er is niets zo erg als terugwandelen met een kapotte fiets en enkele uren moeten wachten om opgepikt te worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Het is één van mijn grootste ontgoochelingen ooit." Declerq had veel tijd en ook geld geïnvesteerd, ook zijn vrouw Tracey was mee naar de VS, in zijn voorbereiding op Unbound. Lidl-Trek had wel de vliegtuigtickets betaald. "Al die moeite om amper zestig kilometer te fietsen, dat is gewoon kut."