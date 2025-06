Evenepoel terug oog in oog met Pogacar én Vingegaard: ex-ploegleider spreekt klare taal over ongeval Remco en conclusies

Voor het eerst sinds de Tour van 2024 kijkt Remco Evenepoel weldra zowel Tadej Pogacar als Jonas Vingegaard weer in de ogen. Deze drie kleppers tekenen present in de Dauphiné.

Evenepoel koerste sindsdien geen dag meer tegen Vingegaard. In de Amstel, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik nam hij het wel op tegen Pogacar. Betekent de aanwezigheid van dit drietal dat de Dauphiné een voorbode wordt voor de Tour de France? Dat wil Cyrille Guimard in zijn interview bij Cyclism'Actu zeker niet gezegd hebben.

Hun lange periode zonder koersen is voor hem de onbekende factor. "Ze zullen gedwongen worden om met een masker op te rijden of om te bluffen. Door te bluffen kunnen mensen laten geloven dat ze sterker zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Pogacar is nog altijd een renner met het temperament om te winnen. Als hij beslist om in de bergritten in de aanval te gaan, dan zullen we al een helderder beeld krijgen."

Evenepoel moet niet zweven bij succes in Dauphiné

Als hij de benen stilhoudt, is de Dauphiné al veel minder een waardemeter. Ook Remco doet er goed aan geen voorbarige conclusies te trekken. "Als Evenepoel de Dauphiné wint voor Vingegaard en Pogacar, betekent dat nog niet dat hij de Tour wint. We zullen al bepaalde aanwijzigingen hebben, maar we moeten ons daar niet blind op staren."

Evenepoel weet wel dat hij met Landa waarschijnlijk zijn meesterknecht moet missen in de Tour. Guimard sluit echter niet uit dat er ook in andere teams nog belangrijke renners wegvallen. "Tussen de 30% en 50% van de potentiële favorieten komt niet aan de start. We dachten dat Evenepoel een geweldig seizoen zou rijden, maar hij kwam op training in botsing met de portier van een busje."

In Luik nog niet beste Evenepoel gezien

Met alle gevolgen van dien. "In Luik-Bastenaken-Luik zagen we dat hij nog niet in de wedstrijd zat. In ieder geval is het goed dat we niet kunnen voorspellen wat zal gebeuren." Ook in de Dauphiné zullen we dus nog niet alle antwoorden krijgen.