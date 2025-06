Totaal anders in vergelijking met 2024: trainer onthult belang van de Dauphiné voor Evenepoel en hoe hij moet reageren

Binnen enkele dagen verschijnt Remco Evenepoel aan de start van de Dauphiné. Een belangrijk moment met het oog op de Tour.

Zijn trainer Koen Pelgrim heeft in een persbabbel geschetst hoe Remco Evenepoel er voor staat voor de Tour de France. Evenepoel ligt op schema, maar het blijft moeilijk om de kloof met Vingegaard en Pogacar te overbruggen, was de teneur. In het bijzonder wegens het feit dat Evenepoel in de winter vier maanden stil heeft gelegen.

Ook vorig jaar was het geen voorbereiding zonder zorgen: hij moest toen na de Dauphiné nog een conditionele achterstand wegwerken. Dat lukte enorm goed. Deze keer kon er wel meer tijd genomen worden om op training de nodige arbeid te leveren. Betekent dit dan ook dat hij deze keer meedoet voor de eindzege in de Dauphiné?

Gezondheid Evenepoel een pluspunt

"Zijn basis is solide en hij is gezond", somt Pelgrim volgens Het Laatste Nieuws enkele pluspunten op. "Ik veronderstel dat hij voor een eindklassement gaat. Maar veel hangt ook af van opbouw: vorig jaar waren een aantal renners duidelijk beter in de Dauphiné, maar hun vorm ging daarna bergaf en ze waren er niet meer in de Tour."

De kansen van Evenepoel zijn dus ook deels afhankelijk van de concurrentie. Pelgrim sluit niet uit dat ook dit jaar enkele renners te vroeg pieken. "Als hij zich goed voelt, zal Remco zeker proberen winnen, voor zijn moreel zou dat goed zijn, maar zijn schema is gericht op de Tour." Met andere woorden: een mindere Dauphiné is geen reden tot paniek.

Evenepoel moet sowieso vertrouwen houden

Dat is in 2024 wel gebleken. Pelgrim verwijst daar dan ook graag nog naar en heeft een boodschap voor zijn pupil. "Als hij merkt dat er nog werk is, moet hij vertrouwen hebben: vorig jaar heeft getoond dat er nog marge is om stappen te zetten."