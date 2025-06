"Hij is niet dom, hé": Roodhooft doet belangrijke bekentenis over Van der Poel

Mathieu van der Poel start ook dit jaar in de Tour de France. Al is de vraag of hij zelf die keuze wel zou maken.

Voor Alpecin-Deceuninck is er geen ontsnappen aan. De Tour de France is de belangrijkste koers van het jaar en dus moet elke topper daar aanwezig zijn.

Dat geldt niet in het minst voor Mathieu van der Poel, al doet ploegbaas Philip Roodhooft in het zomermagazine van Helden Magazine wel een opvallende bekentenis.

“De Tour is niet zijn favoriete koers, maar van welke renner is het dat wel?”, vraagt Roodhooft zich af. “Misschien van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Het is zo druk en hectisch voor, tijdens en na elke etappe.”

Hecktiek in Tour de France is gigantisch

Iedereen duidt de Tour de France aan als de belangrijkste koers van het jaar, maar in de Giro en de Vuelta is het voor alles en iedereen veel gemakkelijker werken.

“De Tour is het grootst. De impact van het winnen van een Tour-etappe is zoveel groter dan het winnen van een rit in de Giro of Vuelta. Mathieu is meer dan intelligent genoeg om dat ook te weten. Hij is niet dom, hé.”