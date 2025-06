Nu de hoogtestage voorbij is: Thibau Nys zit met heel veel vraagtekens

Thibau Nys ging met Lidl-Trek op hoogtestage naar de Sierra Nevada. De ploeg doet dat ter voorbereiding op de Tour de France.

Thibau Nys gelooft dat een hoogtestage de nodige winst kan opleveren, alleen moet hij dat zelf nog aan den lijve ondervinden. En zo zijn er na de passage in Spanje dus veel vraagtekens.

“Rendeer ik het best via een hoogtestage, ja of nee? Na deze stage ga ik toch een definitief besluit nemen of ik het in de toekomst zal blijven doen”, verklapt hij aan Gazet van Antwerpen.

De gevolgen van die hoogtestage zullen pas binnen enkele weken voelen. In het verleden durfde het immers al eens fout lopen en leverde die inspanning geen winst op.

“Het enige vervelende is dat je altijd diezelfde klim omhoog moet. Je hebt beneden in het dal vier tot vijf uur getraind en plots staat daar nog een bord: Sierra Nevada, 25 kilometer. Dat werkt wel eens demotiverend, ja.”

Samen met trainer Paul Van Den Bosch zal moeten gekeken worden wat het opleverde. “En elke keer leren we bij, de ploeg vertrouwt ons ook daarin. Ik moet de afweging maken tussen de winst die ik maak en de kwaliteit in mijn trainingen die ik verlies.”