Ploegleider van Pogacar maakt straf statement over Vingegaard en zegt waar extra motivatie ligt

De start van de Tour de France komt dichter en dichter. Iedereen verwacht een grote strijd tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Vorig jaar nam Tadej Pogacar in de Tour de France vlot de maat van Jonas Vingegaard. De Deen werd tweede, op ruime afstand van de Sloveen.

Maar Vingegaard kwam toen uit een verschrikkelijk moeilijke voorbereiding, na een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland die hem een tijdje in het ziekenhuis hield.

Nu klinken er heel veel positieve signalen vanuit het kamp van Visma Lease a Bike. Vingegaard zou helemaal klaar zijn om weer de grote man van de Tour de France te worden.

Andrej Hauptman, ploegleider van Tadej Pogacar, is helemaal niet onder de indruk, zo laat de Sloveen weten in een babbel met RTV Slo. Ook niet voor de Dauphiné die zondag start.

“Tadej zal daar zeker op topniveau presteren. We zijn gewend dat hij het hele seizoen top is. We zullen zien waar we staan, en dan maken we de hoogtetraining helemaal af”, vertelt hij.

Pogacar wil winnen op de Col de la Loze

Het zelfvertrouwen is gigantisch groot. “Wij zijn niet bang voor Vingegaard, wij zijn voor niemand bang. We houden vast aan ons plan, waarvan we denken dat het het juiste is.”

Al weten ze ook wel dat Vingegaard en Evenepoel op hoog niveau zullen presteren. “Maar: wij ook. Er zijn heel wat beklimmingen die Tadej nog niet heeft gewonnen, waaronder de Col de la Loze. Dat zal hem zeker extra motiveren.”