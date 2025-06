Toon Aerts merkt plots een groot verschil bij Lotto nu hij wegrenner is

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sinds mei rijdt Toon Aerts voor Lotto Cycling Team wedstrijden op de weg. En dat bevalt hem een pak beter dan hij had verwacht.

Door een samenwerking tussen Deschacht-Hens-FSP en Lotto kan Toon Aerts wedstrijden rijden op de weg voor de ploeg van de Nationale Loterij. Aerts reed ondertussen de Rund um Köln en de Ronde van Noorwegen.

Wegwedstrijden rijden met Lotto is helemaal anders dan met een veldritteam. Er worden namelijk resultaten verwacht en Aerts krijgt ook verschillende taken. Maar die doet doet hij wel allemaal met plezier.

Bij Lotto wordt Aerts nog beter

Aerts geniet ook van de professionele omkadering die hij krijgt bij Lotto. Hij wordt begeleid door Lotto-trainer Oliver Delaey en diëtiste Britt Lambrecht. "Dat is een heel nieuwe wereld die voor mij opengaat", zegt hij bij Sporza.

Vroeger lette Aerts ook op zijn voeding, maar deed hij dat toch vaak met de natte vinger. Nu is dat allemaal erg afgelijnd. Met resultaat, want Aerts merkt nu al dat hij meer effect haalt uit zijn trainingen of beter herstelt.

"Ik ben al jaren crosser, maar het voelt net alsof ik nu prof aan het worden ben", merkt Aerts toch een groot verschil. De wegkoersen zullen hem ook helpen in het veld. Zijn motor moet zo nog groter worden dankzij wedstrijden van hoog niveau en rittenkoersen van een week.