Remco Evenepoel legt zichzelf druk op met veronderstellingen voor Dauphiné en spreekt ook over Pogacar en Vingegaard

In de Dauphiné moeten we te zien krijgen hoe Remco Evenepoel ervoor staat met het oog op de Tour. Een dag voor de start van de belangrijkste voorbereidingskoers op de Tour heeft Evenepoel met de pers gesproken.

Hij is er zich natuurlijk van bewust dat met Pogacar en Vingegaard nog andere grote namen aan de start staan. "Ik moet vooral naar mezelf kijken", zegt Evenepoel in een online persbabbel. "Met de klassiekers en de Ronde van Romandië had ik aardig wat wedstrijddagen op zak. Ik heb nu een goed trainingskamp op de Sierra Nevada achter de rug."

Dat zijn allemaal positieve zaken, die het voor Evenepoel ook mogelijk maken om een voorlopige balans op te maken. "Mijn huidige vorm is vergelijkbaar met mijn vorm uit de Tour van vorig jaar. Dat is goed. Dat betekent dat ik een betere Dauphiné zou moeten rijden dan vorig jaar. Ik geloof echt dat ik een grote stap kan zetten en dichter bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard kan komen als klimmer en als ronderenner."

Vooral zware bergrit is test voor Evenepoel

Deze veronderstellingen zorgen wel voor enige druk. Als de Dauphiné minder goed zou zijn, dan zou Evenepoel zich daar ook grote vragen moeten over stellen. Daar gaat hij dus niet vanuit. "Het is voor mij ook spannend om hier aan de start te staan. Zeker de etappe van zaterdag zal een heel goede test zijn. De bergrit over Croix-de-Fer en de Madeleine is een goede test om te zien waar ik sta."

Progressie maken tijdens en na de Dauphiné kan altijd nog, maakt Evenepoel zich sterk. "Ik weet dat er nog ruimte voor verbetering is met het oog op de Tour. Ik ben blij met waar ik nu sta. Alle signalen die ik nu krijg, kreeg ik vorig jaar ook vlak voor de Tour. Dat is een goed teken. We hebben ook een heel leuke hoogtestage gehad."

Evenepoel houdt rekening met bewijsdrang

Gezien het deelnemersveld belooft het een Dauphiné te worden om duimen en vingers van af te likken. "Door hier met de drie besten uit de vorige Tour aan de start te staan, zal er iets meer bewijsdrang zijn naar elkaar toe", denkt Evenepoel wel.