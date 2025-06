🎥 Bekijk die beelden! Reclame voor de koers: eerste etappe van Dauphiné krijgt te gekke ontknoping

Het hele peloton leek zich klaar te maken voor een massasprint in de eerste etappe van de Dauphiné Libéré. Maar daar dacht Jonas Vingegaard anders over.

Op vijf kilometer van de finish ging hij in de aanval. Tadej Pogacar ging mee, net als Mathieu van der Poel. Een halve kilometer verder sloot ook Remco Evenepoel aan.

De vier toppers, aangevuld met Buitrago, draaiden goed rond, maar ook het peloton liet niet begaan. Het verschil bleef beperkt tot maximaal tien seconden. Met zijn vijven doken ze de laatste kilometer in en het peloton geraakte niet meer bij hen. Mathieu van der Poel zette de sprint in.

Remco Evenepoel leek nog de meeste kans te maken om hem te counteren, maar uiteindelijk was het Tadej Pogacar die de overwinning pakte en pakt 4 seconden bonificatie.

Jonas Vingegaard werd tweede, Mathieu van der Poel derde en Remco Evenepoel vierde. Wat een reclame voor de koers was deze etappe!

