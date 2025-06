41 dagen zonder koers, maar Tadej Pogacar maakt heel duidelijk statement

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar gaat vandaag van start in de Dauphiné Libéré. Van stress is alvast totaal geen sprake bij de Sloveen.

Tadej Pogacar is blij dat hij opnieuw kan koersen. Het is ondertussen al 41 dagen geleden dat we de Sloveen nog in actie zagen tijdens een koers.

Maar vandaag en volgende week kunnen we hem in al zijn glorie terug aanschouwen. En Pogacar legt de lat meteen hoog, want hij wil de Dauphiné winnen.

“Maar als het niet goed loopt, moet ik de druk kunnen loslaten”, vertelt hij aan Sporza, als er hem op gewezen wordt dat ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel van de partij zijn.

Tadej Pogacar wil Dauphiné winnen

Over zijn lange afwezigheid van meer dan een maand in het peloton is hij heel duidelijk. “Ik wil niet verveeld raken door een vast stramien. Alleen de Tour heb ik elk jaar aan mijn broek”, komt er met een brede smile uit.

De Sloveen heeft er duidelijk zin in, zeker om te winnen. “Mijn cijfers op training zijn al het hele jaar goed. We zullen snel zien hoeveel die waard zijn in de koers”, besluit hij.