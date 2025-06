Pogacar pakt gele trui in Dauphiné en heeft plots dit te zeggen over... zijn pensioen

Tadej Pogacar won de eerste etappe in de Dauphiné. De Sloveen is meteen ook de eerste leider en pakt wat seconden op zijn concurrenten.

De eerste etappe in de Dauphiné kreeg een waanzinnige ontknoping, maar uiteindelijk bleven de wetmatigheden van dit voorjaar gelden. De overwinning was voor Tadej Pogacar.

De Sloveen counterde in de sprint Mathieu van der Poel die vroeg aanging en gaf zo ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel het nakijken.

“Voor mij is deze week nu al geslaagd”, klonk het bij Sporza meteen na afloop. “Verwacht? Nee, ik dacht nu in de bus te zitten om een douche te nemen.”

Tadej Pogacar wint eerste etappe in Dauphiné

De Sloveense wervelwind moest toegeven dat de aanval van Jonas Vingegaard best pittig was. “In het slot vergat ik het klassement helemaal. Ik dacht enkel aan de sprint. Mathieu van der Poel was de snelste van ons groepje, maar na zo'n zware finale gelden er andere regels. Op 2 km van de streep had ik mijn zinnen op de sprint gezet en dat loonde.”

Pogacar noemde in één keer meteen ook de tijdrit van woensdag, waar hij wil kijken hoever hij staat. En uiteraard worden ook de drie bergetappes van cruciaal belang daarbij.

De Sloveen eindigde met een grapje. “Verras ik mezelf? Misschien wel, maar de rest moet zich niet té veel zorgen gaan maken. Misschien ga ik wel met pensioen als mijn contract afloopt”, besloot hij. Al is dat wel pas eind 2030 voorzien...