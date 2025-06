Remco Evenepoel zegt welke cruciale fouten hij maakte in finale van eerste etappe Dauphiné

Tadej Pogacar pakte de eerste etappe in de Dauphiné. Ook Remco Evenepoel sprintte mee voor de zege, maar moest het onderspit delven.

De eerste etappe van de Dauphiné kreeg een verrassende ontknoping. Jonas Vingegaard gaf de voorzet, maar uiteindelijk was het toch Tadej Pogacar die het afmaakte.

Evenepoel moest zich reppen om de ontsnapping mee te maken, op enkele kilometers van het einde. Daar maakte hij eigenlijk al een eerste foutje.

“Toen Vingegaard vertrok, zat ik wat ver, maar ik voelde wel de kracht om de sprong te maken”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws over de aanval van Vingegaard op vijf kilometer van de meet.

Evenepoel maakte twee foutjes in volle finale

Ook in de finale maakte onze landgenoot niet de juiste keuze. Hij reageerde op de vroege aanzet van de sprint van Mathieu van der Poel, maar had dat beter niet gedaan.

“In de sprint stond de wind op kop. Wie er dan als laatste uitkomt, maakt het meeste kans om te winnen. In die optiek had ik misschien wat langer in Mathieu zijn wiel moeten blijven zitten.”

Toch was Evenepoel tevreden over de eerste etappe. “Het was plezant. Het was wat verrassend, maar zo zie je maar dat er in het moderne wielrennen van alles gebeurt. Dit is er weer een mooi voorbeeld van.”