Enkele centimeters maken het verschil: Vingegaard spreekt duidelijke taal over eerste rit in Dauphiné

Jonas Vingegaard bond zondag de kat de bel aan in de Dauphiné. Het was echter zijn grote concurrent Tadej Pogacar die met de winst ging lopen.

Alles en iedereen leek zich in Montluçon op te maken voor een massasprint in de eerste etappe van de Dauphiné. Jonas Vingegaard dacht daar eventjes anders over.

De Deen viel aan op goed vijf kilometer van de finish en kreeg het gezelschap van Pogacar, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en Santiago Buitrago.

De voorsprong bleef klein, maar de vijf trapten samen goed rond en konden het aanstormende peloton nog nipt voorblijven aan de finish en onderling uitmaken wie won.

Vingegaard komt enkele centimeters te kort

Pogacar pakte de zege, Vingegaard kwam slechts enkele centimeters te kort. “Volgens mij is het de eerste keer dat ik tweede eindig in een massasprint,” grapte de Deen op de website van Visma Lease a Bike.

“Het was fijn om meteen vooraan mee te kunnen strijden en het verschil te maken. Ik had niet veel vertrouwen in mijn sprint in deze groep, maar met een tweede plaats mag ik zeker tevreden zijn. Bovendien pakte ik zes bonificatieseconden, dus het is een geslaagde start.”