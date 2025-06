Heeft hij gelijk? Ex-renner komt met opvallende gelijkenis tussen Pogacar, Van der Poel en Evenepoel

Elk zijn stijl zegt men vaak. Maar als we in de koers rondkijken, dan zien we meer dan eens renners die het op min of meer dezelfde manier doen.

Absolute wetenschap is het niet, maar wie in het peloton kijkt ziet dat mannen als Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel min of meer op dezelfde manier bezig zijn met hun sport. Dat is een groot verschil als je Jonas Vingegaard en Wout van Aert bezig ziet. Ex-renner Stef Clement, die momenteel aan de slag is als analist voor de NOS, laat in Helden Magazine een opvallende uitspraak noteren. Van der Poel, Evenepoel en Pogacar hebben geen kinderen De twee renners van Visma Lease a Bike hadden het voorbije jaar zeer traumatische ervaringen met valpartijen. “Vingegaard heeft ook aangegeven dat die valpartij een traumatische ervaring is”, zegt Clement. “Hij neemt het op tegen Pogacar, die heel anders in het leven staat.” Clement ziet echter een opvallend verschil met de andere tenoren. “Het kan bijna geen toeval zijn dat de wonderkinderen in het huidige peloton - Pogacar, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel - geen kinderen hebben." "Ik heb het idee dat zij meer onbevangen op de fiets zitten, het makkelijker vinden om erin te vliegen en toch nog net iets meer de volledige focus op het fietsen hebben", besluit Clement.