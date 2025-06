Na de grote test van Vingegaard: Ploegleider van Team Visma zegt wat er allemaal staat te gebeuren

Het was een verrassing van formaat in de eerste etappe van de Dauphiné. Jonas Vingegaard ging op vijf kilometer van het einde aanvallen.

Niemand had dit zien aankomen, maar Jonas Vingegaard ging zondag plots in de aanval in de eerste etappe van de Dauphiné. Een ingeving van twee seconden eerder zei de Deen achteraf.

“Het was niet gepland, maar je moet de koers ook aanvoelen. Hij voelde zich goed en hij probeerde”, reageert ploegleider Grischa Niermann bij Sporza. “We weten dat hij goed in orde is en kijken uit naar een mooie strijd.”

Vingegaard kreeg daarvoor de nodige steun. “Renners als Victor Campenaerts hebben daar een groot aandeel in. We staan erom bekend om in de grote rondes een sterk blok te zijn.”

Bij Visma Lease a Bike weten ze wie vandaag zal winnen

De vraag is natuurlijk wat Vingegaard nog allemaal van plan is, maar Niermann komt plots al met de naam van wie de etappezege vandaag zal pakken.

“Vandaag is het nog iets meer geknipt voor de massasprint. Zeg nooit nooit, maar ik denk dat Jonathan Milan vandaag wint”, gaat hij verder. De rest van de week is veel belangrijker voor Visma Lease a Bike.

“De tijdrit is het volgende ijkpunt, maar morgen is de finale ook lastig, we gaan het zien. Jonas is op het niveau dat we voor ogen hadden. Deze koers is een onderdeel van de opbouw richting Tour, maar er kan nog een laagje bij.”