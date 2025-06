Pogacar komt met opvallende opmerking over aanval van Vingegaard

Jonas Vingegaard zorgde zondag voor de verrassing in de Dauphiné. Hij viel zowaar aan in een etappe die normaal een massasprint had moeten worden.

Nog iets meer dan vijf kilometer was het in de openingsetappe van het Criterium du Dauphiné, toen Jonas Vingegaard ervoor koos om in een sprintersetappe voor de aanval te kiezen.

Hij kreeg Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en uiteindelijk ook Remco Evenepoel mee, die eventjes wat verderop in het peloton zat en zich moest reppen.

Een groot plan was het niet waar hij op voorhand al mee in zijn hoofd zat. Wanneer hij het bedacht had? “Twee seconden eerder”, liet de ploegmaat van Wout van Aert weten achteraf.

Pogacar reageert op aanval van Vingegaard

“Het was niet echt de bedoeling. Maar ik dacht: waarom ook niet? Ik had goede benen en je weet maar nooit dat je een rit kan winnen”, klonk het.

Ook Tadej Pogacar, die uiteindelijk de etappe won, was verrast. “Maar ik was wel happy met zijn aanval”, zei de Sloveen. “Blij dat hij anders begint te koersen en een beetje enthousiasme toont. Het is een teken dat hij in vorm is en fun wil hebben op de fiets.”

Ook Evenepoel keek zijn ogen uit over zijn tegenstander. “Ik had het niet verwacht. Ik zal het geen rare actie noemen, maar het is toch tegen zijn natuur in. Maar wel mooi natuurlijk.”