🎥 Moeten Pogacar en Vingegaard hun teams tot de orde roepen? Het loopt de spuigaten uit: "Dit is over het randje"

Is het tijd voor Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard om in te grijpen? De rivaliteit tussen hun teams begint stilaan gevaarlijk te worden.

De kopmannen zorgen steeds voor een heel ander beeld. Pogacar en Vingegaard gaan eerlijk met elkaar de strijd aan en tonen een ongelooflijke sportiviteit ten opzichte van elkaar. Er zijn eigenlijk nooit grote spanningen tussen de twee rivalen te merken. Na afloop van de koers kan er zelfs nog een gezellige babbel af, zoals we zondag zagen.

Diezelfde vorm van sportiviteit geldt niet noodzakelijk bij hun ploegmaats. Laten we ook niet vergeten dat Team UAE en Visma-Lease a Bike eigenlijk het hele jaar door tegen elkaar rijden. In zowat elke rittenkoers hebben beide teams wel een kandidaat-winnaar en gaan ze de strijd aan voor het klassement, of Pogacar en Vingegaard er nu bij zijn of niet.

Hagenes vs Politt in tweede Dauphiné-rit

Hun knechten moeten zich in de loop van de koers uit de naad werken en dan kan het al eens botsen. Zoals tijdens de tweede etappe van de Dauphiné. Per Strand Hagenes reed aan de rechterkant van de baan op kop voor Visma-Lease a Bike. Ook Politt kwam namens UAE richting de volgende bocht sprinten en zocht de Visma-renner op.

🚴🇫🇷 | De rivaliteit tussen Visma | Lease a Bike en Team UAE Emirates leeft weer op! Het is even duwen en trekken voorin. 😳



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/4CGQ1KpLnT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 9, 2025

Het was alsof ze voor elkaar de deur wilden dichtdoen. Er volgden nog wat gebaren en wellicht niet zo vriendelijke woorden. "Politt vindt het kennelijk ook niet leuk. De sfeer is niet goed", merkte de Eurosport-commentator. Politt ging daarna nog een keer Hagenes licht hinderen. "Dit is dan ook van Politt over het randje."

UAE en Visma-Lease a Bike moeten hoofd koel houden

Het is maar te hopen dat iedereen bij UAE en Visma-Lease a Bike het hoofd koel houdt. Niet alleen in de Dauphiné, maar ook straks tijdens de Tour de France. Tijdens die drie weken stijgt de rivaliteit wellicht naar een hoogtepunt.