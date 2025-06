Dauphiné-leider geeft Van der Poel overschot van gelijk en legt uit wat het grootste pijnpunt is voor Mathieu

Er is een nieuwe leider in de Dauphiné. Dat is niet Mathieu van der Poel geworden, maar wel het jonge talent Ivan Romeo.

Het talent van Romeo is al langer gekend in de wielerwereld. Hij is bij de beloften wereldkampioen tijdrijden en vice-Europees kampioen op de weg geworden. Dan heb je absoluut iets in je mars. Het is bij dit type van veelbelovende renners dan altijd de vraag wanneer dat potentieel vervuld kan worden. Bij Romeo is dat dus in de Dauphiné.

Eens hij verlost was van zijn medevluchters, kon hij zijn skills als hardrijder gebruiken om naar zijn grootste overwinning tot nu toe in zijn carrière te knallen. Wat een succes voor de 21-jarige renner, zeker wetende dat ene Mathieu van der Poel mee in de kopgroep zat. Dan durf je als jonge kerel toch amper aan de ritzege te denken?

Romeo beseft dat iedereen naar Van der Poel keek

Romeo heeft dit gegeven ook besproken in zijn flashinterview. "Het is moeilijk als Mathieu van der Poel mee in de kopgroep zit, maar dan ligt de verantwoordelijkheid ook wel bij hem. Iedereen kijkt dan naar hem." Dat was inderdaad het grote pijnpunt voor Van der Poel in de derde etappe. Bij een aanval van een medevluchter moest hij het altijd oplossen.

Dat is op de lange duur onhoudbaar en dat weet Van der Poel zelf uiteraard ook. Van der Poel haalde ook in zijn reactie na de etappe aan dat iedereen vooraan naar hem keek. Hij gaf zijn medevluchters de goede raad om voortaan ook naar de andere concurrenten te kijken, want anders is het sowieso onmogelijk om een etappe te winnen.

Zelfde analyse bij Romeo en Van der Poel

De analyse van Ivan Romeo komt dus perfect overeen met die van Mathieu van der Poel. Dat zal Van der Poel sterken in zijn overtuiging. Hij moet hopen dat niet iedereen onmiddellijk op zijn wiel springt als er zich nog eens een kans voordoet.