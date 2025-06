De verrassende wending in de jacht naar de gele trui: hoe Mathieu van der Poel er net heeft naast gegrepen

Mathieu van der Poel heeft er alles maar dan ook alles aan gedaan om zijn grote doel van de dag te verwezenlijken. Dat was om de gele trui te pakken in de Dauphiné. Die is nu echter in het bezit van Ivan Romeo.

Het ging bij het begin van de derde etappe al snel omhoog en dat leende zich tot een scenario waarbij er slag om slinger werd aangevallen. Mathieu van der Poel toonde zich in dit proces als één van de meest bedrijvige renners. Pogacar en Evenepoel mengden zich bij een tussensprint. Even later vertrok dan toch de goede vlucht, mét Van der Poel. Jonathan Milan moest tot twee keer toe lossen: het was wel duidelijk dat hij zijn leiderstrui ging kwijtspelen. In het peloton begonnen de mannen van Team UAE en Soudal Quick-Step toch tempo te maken, zodat de voorgift van de kopgroep niet heel groot was. Met ook nog een klim in de laatste twintig kilometer moesten de koplopers genoeg marge hebben. Iedereen kijkt naar Van der Poel Vooraan keek iedereen naar Van der Poel. Die dichtte wel een keer een gaatje, maar kon dat natuurlijk niet altijd bilijven doen. Ivan Romeo vond dat er ook niet meer geaarzeld mocht worden. De jonge Spanjaard viel tot twee keer toe aan. Bij de tweede aanval was het raak. Daarna moest hij zijn tijdrijderscapaciteiten gebruiken om voorop te blijven. Het veelbelovende talent van Movistar speelde het klaar. Tejada, Barré en Lipowitz sprongen in de achtervolging nog weg. Zij strandden op veertien seconden van de ritwinnaar. In het groepje achter hen spurtte Van der Poel naar de vijfde plaats. VDP en zijn kompanen moesten uiteindelijk 27 seconden toegeven op de solerende Romeo. Romeo slaat een dubbelslag Na een dag met veel inspanningen is het dus net niet geworden voor Van der Poel. De Nederlander bekleedt nu in het klassement dezelfde positie als die uit de rituitslag: de vijfde plaats. Met een achterstand van 29 seconden op Romeo wordt het vanaf nu al wat moeilijker om nog een gooi te doen naar de leiderstrui.