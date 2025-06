Mathieu van der Poel wijst naar zijn rol in het sprintteam van Alpecin-Deceuninck in de Tour de France

Mathieu van der Poel staat nu in het groen, maar we gaan hem natuurlijk niet bombarderen tot beste sprinter in de Dauphiné. Hij beseft zelf wel dat hij dat niet is.

Het is wel mooi dat hij zich ondanks dat letsel aan de pols onmiddellijk mengt in de sprints in de Dauphiné en zo goed is voor enkele ereplaatsen en een voorlopige puntentrui. Van der Poel werd ook in Issoire opnieuw derde, maar beseft zelf wel dat hij niet de aangewezen persoon is om ritwinnaar Jonathan Milan van succes te houden.

Ten eerste is Lidl-Trek in staat om een sterke sprinttrein om de rails te zetten en Milan heeft dan nog eens de kracht en de snelheid in de benen om het af te maken. "Voor mij is er zeker niets tegen te doen", kijkt Van der Poel er bij VTM naar met realistische blik. "Ik ben natuurlijk niet echt een topsprinter." Die hebben ze bij Alpecin-Deceuninck wel in huis.

Jonathan Milan heeft zich al bewezen

Zijn naam is Jasper Philipsen. Die volgt een ander traject richting de Tour de France en is er niet bij in de Dauphiné. Philipsen koerste niet meer sinds de Duitse eendagskoers Eschborn-Frankfurt begin mei. Voorlopig moeten ze zich bij Alpecin-Deceuninck dus neerleggen bij de snelheid van Milan. "Hij heeft al genoeg bewezen dat hij misschien wel de snelste is, samen met Tim Merlier."

Van der Poel heeft het dan over de snelste concurrenten. "Het is aan ons om er in de Tour iets proberen te doen met Jasper Philipsen." Dat is een duidelijke opdracht voor Philipsen en voor Alpecin-Deceuninck als ploeg. Het is natuurlijk ook wel een taak waar Van der Poel een rol in zal spelen, want hij is in de Tour al geregeld de lead-out man geweest.

Meer vertrouwen met Philipsen aan de start

Met een Philipsen aan de start zullen ze er bij Alpecin-Deceuninck ook al veel meer vertrouwen in hebben dat ze het in massasprints kunnen halen van Lidl-Trek en Jonathan Milan. Afspraak in de Tour de France, waar Milan overigens zal debuteren.