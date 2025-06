📷 🎥 Nummer 1.000 met gouden randje: tijdrit en gele trui voor Evenepoel in Dauphiné

Remco Evenepoel leverde een ongelofelijke prestatie af in de tijdrit van de Dauphiné. Hij klokte uiteindelijk 20 en 48 seconden sneller af dan Vingegaard en Pogacar.

Deze zege was ook de 1.000ste voor de ploeg van QuickStep, maar leverde Evenepoel ook de gele en witte trui op. “Eentje voor Patrick (Lefevere, red.)”, zei Evenepoel in het flashinterview.

In het algemeen klassement komt Evenepoel aan de leiding met een voorsprong van 4 seconden op eerste achtervolger Lipowitz.

Meteen na zijn zege toonde Evenepoel ook een bijzonder t-shirt, als symbool voor de 1.000 overwinningen die QuickStep sinds 2003 pakte.

De Dauphiné trekt de komende dagen de bergen in. Zondag staat de slotetappe op de agenda en weten we wie met het allerbeste gevoel naar de Tour trekt.

Insane speed by Remco in the ITT today, and with this, he takes the yellow. This is win nr 1000 for Soudal Quickstep. #Dauphiné pic.twitter.com/CDjcw49lvo