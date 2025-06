Jonas Vingegaard heeft er niet veel zin in en maakt dan ook heel eerlijk statement

Jonas Vingegaard maakt zijn koerskeuzes met een duidelijk doel voor ogen: alles staat voor de Deen in het teken van het winnen van de Tour de France.

Zijn seizoen is zorgvuldig opgebouwd rond deze wedstrijd, waarbij hij specifieke voorbereidingskoersen selecteert om zijn vorm te optimaliseren.

Vanaf zondag rijdt hij het Critérium du Dauphiné, een traditionele test voor klassementsrenners die naar de Tour de France gaan. Ook Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zijn er van de partij.

Daarnaast heeft Vingegaard aangegeven dat hij voor het eerst zal deelnemen aan het WK wielrennen, dat dit jaar in Rwanda wordt gehouden.

Dit is een nieuwe stap in zijn carrière, aangezien hij zich tot nu toe vooral richtte op grote rondes. Toch blijft de keuze van koersen bijzonder beperkt.

Zijn keuzes tonen een gerichte aanpak: hij vermijdt een druk voorjaar met veel klassiekers en focust zich op rittenkoersen en hoogtestages om in topvorm te zijn voor de Tour. Dit jaar voelt hij zich sterker en beter voorbereid dan ooit.

Vingegaard houdt niet van kasseien

Echte uitstappen naar voor hem onbekend terrein zal hij niet doen. “Een Ronde van Vlaanderen of Prijs-Roubaix zal ik waarschijnlijk nooit rijden”, vertelt hij in de Tourspecial van Wielerrevue.

“Ik heb in de Tour de France van 2022 genoeg kasseien gezien, haha. Daar ging het allemaal niet zo goed. Ik zou den eerder naar een Luik-Bastenaken-Luik of Ronde van Lomardije gaan.”

In het verleden pakte dat niet goed uit, maar omdat het twee van de grootste koersen ter wereld zijn, wil hij het ooit misschien wel eens proberen. “Ik zou ze graag winnen, maar vooralsnog staan ze niet op m'n planning. We zullen zien of en wanneer dat gaat veranderen in de toekomst”, besluit hij.