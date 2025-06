José De Cauwer verrast en stelt zijn bedenkingen bij bedrijvige Mathieu van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel was ook dinsdag heel bedrijvig in de Dauphiné. Dat lijkt heel veel mooie dingen te beloven voor de Tour de France.

Mathieu van der Poel reed in alle etappes van de Dauphiné mee voor de overwinning. Hij is zich keihard aan het voorbereiden op de Tour de France. Toch ziet José De Cauwer dat het eigenlijk niet om die training gaat. “Hij wil doodgraag winnen ook”, klonk het bij Sporza over de Nederlander.

“De eerste dag was misschien wel de meest uitgelezen kans om de etappe te winnen. Daar heeft hij de wedstrijd naar het einde toe gedragen. Pogacar speelde daar iets meer met het verhaal en Van der Poel betaalt de rekening”, gaat De Cauwer verder.

De dag nadien verloor hij van sprinter Jonathan Milan, maar een schande kan je dat zeker niet noemen. Dinsdag kreeg de Nederlander het moeilijk op het klimmetje en liet hij zich ringeloren door Romeo.

Mathieu van der Poel wordt heel belangrijk in de Tour de France

Renaat Schotte liet vallen dat het wel een een geweldige Tour de France zou kunnen worden voor Mathieu van der Poel, maar daar gaat De Cauwer niet mee akkoord.

“Nee, geweldig ga ik niet zeggen. Maar hij gaat een goede Ronde van Frankrijk rijden. Hij is gemotiveerd. En als Jasper Philipsen naar de koers kijkt, dan zal hij heel blij zijn met de manier waarop Van der Poel rondrijdt - als hij zelf goed is, want dat zal nog moeten blijken”, klinkt het.