José De Cauwer prijst sterke Remco Evenepoel, maar komt ook opnieuw verrassend uit de hoek over de krachtsverhoudingen

José De Cauwer is uiteraard vol lof over Remco Evenepoel. Zijn opvatting is ook ergens wel verrassend en dat is niet voor het eerst in deze Dauphiné.

In zijn analyse voor Sporza blaast De Cauwer logischerwijs de loftrompet voor Evenepoel. "Dit is een hele goeie, sterke en stevige tijdrit tegen toppers. Je kan een tijdrit winnen tegen Armirail, met alle respect, maar dit is een tijdrit winnen tegen wie je die moet winnen." Met ook Pogacar en Vingegaard aan de start was dit een hele goede test.

Kan deze overwinning in de tijdrit een springplank zijn naar de eindzege in de Dauphiné? "Dat kan zeker, maar daarvoor zullen we de 3 kortere, stevige bergetappes moeten afwachten, er gaan nog veel minuten verloren en gewonnen worden. Voor Remco is dit een hele mooie tussenstop die hem deugd gaat doen, hier kan hij mee verder."

Conclusies na tijdrit uit Dauphiné

De aanwezigheid van de top 3 uit de vorige Tour betekent ook dat er conclusies getrokken worden na zo'n tijdrit. Bijvoorbeeld dat Evenepoel met zekerheid de sterkste tijdrijder onder de klassementsmannen is. Een andere conclusie die je zou kunnen trekken is dat Vingegaard beter is dan Pogacar: de Deen ging 28 seconden sneller in de tijdrit.

In die hele hype gaat De Cauwer niet mee. Hij erkent wel dat Vingegaard heel sterk is, maar wil niet gezegd hebben dat Vingegaard beter is dan Pogacar. Nochtans liegt een tijdrit nooit, klinkt het gezegde. Het is al de tweede keer dat De Cauwer verrassend uit de hoek komt, nadat hij Van der Poel ook waarschuwde om niet te kwistig om te springen met zijn krachten.

De berekeningen van De Cauwer

De Cauwer merkte op dat Pogacar een probleem leek te hebben met zijn fiets in de afdaling. Dat scheelde misschien wel twintig seconden. Als je die van zijn tijd aftrekt, dan komt hij inderdaad toch al in de buurt van de tijd van Vingegaard.