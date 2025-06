Patrick Lefevere kijkt er helemaal niet van op: "Sindsdien breken we alle records"

QuickStep pakte woensdag de 1.000ste overwinning sinds de start in 2003. Een historisch moment ook voor de pas afgezwaaide Patrick Lefevere.

De 1.000ste overwinning van QuickStep was er ook eentje voor Patrick Lefevere, ook al is hij niet al te veel meer betrokken bij de ploeg. Toch droegen Remco Evenepoel en Lefeveres opvolger Jurgen Foré de zege aan hem op.

“Ik heb er alvast altijd hard voor gewerkt. We hebben in 2010-2011 nog een dipje gehad, maar dan hebben we wat veranderingen doorgevoerd en is ook eigenaar Zdenek Bakala erbij gekomen”, vertelt the godfather aan Sporza.

Sindsdien draait QuickStep op volle toeren en blijft het verbazen. “Zo hebben we weer de juiste weg gevonden en breken we jaar na jaar bijna alle records. De mensen zien ook alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van onze zeges mag niet vergeten worden.”

Lefevere emotioneel over 1.000ste zege van QuickStep

Opvallend was ook dat het poulain Remco Evenepoel was die de historische zege binnenhaalde. “Eigenlijk had het Tim Merlier moeten zijn in de Antwerp Port Classic deze week, hé”, gaat hij verder.

“Dan was ik zeker ook blij geweest, maar dit is inderdaad wel andere koek. Remco die solo in zijn wereldkampioenentrui een WorldTour-koers wint … Dat is de kers op de taart”, besluit Lefevere.