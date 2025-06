Wat gebeurde er? Remco Evenepoel doet zijn verhaal na valpartij in Dauphiné

Remco Evenepoel kwam ten val in de slotkilometer van de etappe van vandaag. Hij behoudt de gele leiderstrui in de Dauphiné.

Het werd een zware dag voor Soudal-QuickStep, met de opgave van Louis Vervaeke en de valpartij van Remco Evenepoel in de slotkilometer. Evenepoel was zichtbaar geraakt toen hij over de finish reed. “Ik heb geen idee wat er is gebeurd”, vertelt hij bij VTM NIEUWS. “Ik nam de rotonde, wilde optrekken en opeens lag ik er. Ik weet niet wat er misliep.”

Mogelijk speelde een technisch probleem een hoofdrol bij de valpartij. “Misschien schoot de ketting eraf, of schoot ik van mijn shifter. Want het was best vochtig - mijn handen waren nat.”

Akelige beelden van valpartij Louis Vervaeke

De schade lijkt mee te vallen. “Maar er is niets ernstig aan de hand. Enkel wat oppervlakkige schaafwonden. De dokter van de wedstrijd is al geweest en heeft het ontsmet. Het pikte niet eens.”

Vanaf morgen tot en met zondag trekken de renners de bergen in. “Maar ik ga er normaal geen last van hebben. Ik heb al diepere wonden gehad. Het was ook geen harde smak die ik maakte.”

Louis Vervaeke had minder geluk. Hij liep een breukje op in het sleutelbeen. Daarvan zijn ondertussen akelige beelden opgedoken, niet geschikt voor gevoelige kijkers.