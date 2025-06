🎥 Vervaeke en Evenepoel vallen: bekijk de akelige beelden (niet voor gevoelige kijkers)

Het werd een dag vol pech voor Soudal-QuickStep. Louis Vervaeke moest opgeven, ook Remco Evenepoel kwam uiteindelijk ten val.

De koers was zo’n zestig kilometer ver toen Louis Vervaeke tegen de vlakte ging. Het was meteen duidelijk dat het ernstig was. Onze landgenoot stapte in de ambulance.

In het ziekenhuis werd een breukje in het sleutelbeen vastgesteld. Een ferme opdoffer voor Soudal-QuickStep, want Vervaeke is één van de luitenanten van Remco Evenepoel richting Tour de France.

Eerder verloor de ploeg in de Giro d’Italia ook al Mikel Landa, waardoor twee heel belangrijke renners voor Remco Evenepoel er wel eens niet zouden kunnen bij zijn.

Tot overmaat van ramp kwam ook Remco Evenepoel nog ten val. Hij ging tegen de vlakte in de slotkilometer, toen de sprint voorbereid werd.

Evenepoel valt in Dauphiné

Evenepoel stond snel weer recht en reed de laatste kilometer nog uit. Omdat de valpartij in de finale gebeurde verliest hij geen tijd en behoudt hij zo de gele leiderstrui.

Hoe ernstig de blessures van onze landgenoot zijn, is momenteel niet duidelijk. Op het eerste gezicht gaat het om schaafwonden aan de knie en de elleboog. Evenepoel wilde na afloop van de etappe niet reageren op zijn val.

Ondertussen zijn ook beelden opgedoken van de valpartij van Louis Vervaeke. We waarschuwen gevoelige kijkers om die niet te bekijken.