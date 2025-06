Na sleutelbeenbreuk: Dit is de zo goed als zeker de vervanger voor Louis Vervaeke in de Tour de France

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Louis Vervaeke kwam donderdag ten val in de Dauphiné. Hij mag een kruis maken over zijn deelname aan de Tour de France.

De sleutelbeenbreuk die Louis Vervaeke opliep in de Dauphiné is een stevige streep door de rekening van Soudal-QuickStep met het oog op de Tour de France.

Vervaeke stond op de longlist van twaalf namen bij Soudal-QuickStep voor de Tour de France, maar hij zal er niet bij zijn, zo bevestigt ploegleider Tom Steels.

“De definitieve selectie was nog niet gemaakt, maar het is een naam die we moeten schrappen”, aldus Steels in een gesprek met Het Laatste Nieuws na de valpartij van Vervaeke.

Over een vervanger moet Steels niet lang nadenken. “Ik denk spontaan aan Casper Pedersen. Hij is iemand die dezelfde rol kan vervullen. Casper is iets sterker op het vlakke, maar iets minder bergop.”

Remco Evenepoel verliest kamergenoot in de Tour de France

Al is dat bergop rijden wel belangrijk om voldoende volk aan je zijde te hebben Remco Evenepoel zijnde, want ook Mikel Landa zal er niet bij zijn in de Tour.

“We hebben nog Paret-Peintre, Schachmann, Van Wilder en Cattaneo. Als we verder gespaard blijven, gaan we nog altijd een sterke ploeg hebben”, is Steels heel erg duidelijk.

Vervaeke is normaal ook de kamergenoot van Remco Evenepoel. “Daar maak ik me geen zorgen over”, besluit Steels. “Remco is op dat vlak niet de moeilijkste. En hij slaapt ook vaak alleen tijdens een grote ronde. Praktisch kan dat niet altijd, maar dan slaap je nog altijd het beste.”