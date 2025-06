Ploegleider van Remco Evenepoel haalt opvallend detail boven: "De beste van allemaal"

Het is uitkijken wat Remco Evenepoel vandaag, morgen en zondag zal presteren. Slaagt hij erin om zijn gele trui in handen te houden in de Dauphiné.

Het moment van de waarheid komt eraan voor Remco Evenepoel. Na zijn geslaagde tijdrit op woensdag in de Dauphiné moet hij de komende dagen bevestigen in het gebergte.

Ploegleider Klaas Lodewyck twijfelt niet dat Evenepoel mooie dingen zal laten zien. “Ik verwacht dat hij gaat standhouden”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Of dat genoeg gaat zijn om het klassement te winnen, is een andere vraag, maar ik geloof dat Remco het goed gaat doen.”

De tijdrit was een heel belangrijk signaal voor Lodewyck om in te zien dat Evenepoel stappen heeft gezet in vergelijking met vorig jaar. Hij haalt een opvallend detail daarvoor boven. “Remco was niet alleen goed op het vlakke, hij reed ook de snelste beklimming van allemaal.”

Trekt Evenepoel zonder vraagtekens naar de Tour de France?

Het feit dat het gewicht van Evenepoel goed zit heeft hem veel geholpen. “Vorig jaar stonden we niet waar we wilden staan op dit moment. Toen moesten we nog veel energie steken in gewicht verliezen na de Dauphiné, richting Tour. Nu is dat niet het geval en dat zorgt dat je iets meer energie over hebt om andere zaken te gaan doen.”

De drie ritten in de Dauphiné zijn een test, maar niet te vergelijken met de Tour zelf. Daar zijn de beklimmingen nog langer. “Maar als je hier Pogacar of Vingegaard kan volgen bergop, zou dat toch een goeie boost voor de moraal zijn. Dan ga je zonder vraagtekens naar de Tour”, besluit Lodewyck.