Pogacar maakt iedereen belachelijk: "Wilde nog het slot van de etappe van Urska zien"

Tadej Pogacar heeft de puntjes stevig op de i gezet. De Sloveen demonstreerde in de eerste bergetappe van de Dauphiné.

De verwondering na de tijdrit van woensdag is volledig weg. Tadej Pogacar volgde toen op 48 seconden van Remco Evenepoel, maar toonde in de eerste bergetappe meteen wie de baas is.

Pogacar ging er op zeven kilometer van de finish vandoor en niemand zag hem nog terug. Hij grijpt de nieuwe leiderstrui en zet zijn tegenstanders op een ferme achterstand.

Er was al twijfel of de Sloveen helemaal voluit gegaan was woensdag en dat lijkt nu wel een bevestiging te krijgen. Pogacar pakte meteen ook uit met een humoristische reactie.

Waarom Pogacar zo snel boven was op deze klim en de rest in de vernieling reed, daar had hij een schitterende uitleg voor in het flashinterview, zo bleek meteen na de koers.

“Ik moest me haasten om boven te zijn”, vertelde de Sloveen. “Ik wou het slot van de etappe van Urska (zijn vriend, red.) in de Ronde van Zwitserland nog zien”, kwam er met een brede smile uit.