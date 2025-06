Roodhooft komt met straffe uitspraak over Van der Poel: "Dat hebben alleen de allergrootsten"

Mathieu van der Poel heeft zich in de Dauphiné al meer dan genoeg laten zien. De Nederlander blijft een ongelofelijke attractie in het peloton.

Wie er het palmares van Mathieu van der Poel bij neemt, moet toch even slikken. Overal waar de Nederlander aan de start komt speelt hij een rol van betekenis.

Dat is ook in de Dauphiné het geval, terwijl dit eigenlijk voor alles en iedereen een doorgedreven voorbereiding is op de Tour de France die binnen enkele weken start.

Maar Van der Poel zit met een ongelofelijke gave, dat als hij ergens zijn tanden in stuk bijt en op een specifiek doel focust, zo goed als altijd ook succesvol is.

Mathieu van der Poel pakt zeges die hij echt wil binnenhalen

“Het is duidelijk dat Mathieu - net als wij - nog veel ambitie heeft om te blijven winnen op de allergrootste momenten”, zegt ploegbaas Philippe Roodhooft in de Tourspecial van Procycling.

“Hij is heel goed in er staan als het moet. Er zijn genoeg voorbeelden van renners die één, twee of drie jaar goed zijn, maar daarna wegzakken. Of die er op belangrijke momenten net niet staan.”

Bij Van der Poel loopt dat totaal anders. “Heeft Mathieu ergens zijn zinnen op gezet, dan is hij meestal op het maximale van zijn kunnen. Dat is een kwaliteit die alleen de allergrootsten bezitten.”