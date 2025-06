Tadej Pogacar twijfelt geen enkele seconde: "Ik beschouw mezelf niet dat ik zo ben"

Tadej Pogacar bepaalde de voorbije maanden het wielerwereldje. Maar hoelang kan de Sloveen het nog allemaal trekken?

Als er één man is die al meer dan een jaar het wielrennen domineert, dan is het wel Tadej Pogacar. De Sloveen won haast elke koers waar hij aan de start kwam.

En dat wil hij nog een heel eindje doen. Zo is Pogacar ervan overtuigd dat hij nog een stevige carrière in het vooruitzicht heeft en dat hij zal blijven groeien in wat hij doet.

“Ik ben nog steeds behoorlijk jong, beschouw mezelf nog altijd niet als een oude renner”, zegt hij meteen in de Tourspecial van Procycling. “Mijn ervaring groeit en zeker in de details is er nog ruimte voor verbetering.”

Pogacar denkt dat mensen altijd blijven verbeteren in wat ze doen, tot het bittere eind. “In de sport is dat net zo. Je probeert jezelf tot aan het einde van je carrière te verbeteren.”

Als dat niet meer het geval is, moet je conclusies trekken. “Wanneer het niet meer echt lukt, is dat misschien het moment om er een punt achter te zetten. Of als het bergafwaarts gaat, dan kom je tot het besef dat het tijd is om te stoppen.”

Maar dat is momenteel nog helemaal niet aan de orde. De wereldkampioen zit nog boordevol ambities en wil dat allemaal maar al te graag laten zien aan de wereld.