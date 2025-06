Pogi grapt weer over Urska en zet puntjes op de i over Visma-Lease a Bike, Vingegaard en Evenepoel: "Ja, het is klote"

Het is misschien een nieuwe traditie voor Tadej Pogacar om het na een zege over vriendin Urska te hebben. Dat gebeurde alvast voor de tweede dag op rij. Er mag ook ernst zijn: zo geeft Pogacar zijn indruk over de concurrenten.

Na zijn overwinning in de zesde etappe grapte Tadej Pogacar dat hij op tijd moest binnen zijn om naar zijn verloofde Urska te kijken. Zij rijdt deze week immers mee in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. Een dag later won Pogacar dus opnieuw maar waren de dames in Zwitserland wel vroeger gefinisht dan de mannen in de Dauphiné.

De interviewer nam dus aan dat Pogacar 'ontgoocheld' zou zijn. "Ja, het is klote", vertelde hij sarcastisch. Daarna werd dan toch overgegaan naar een ernstigere toon en deed Pogacar het verhaal van de dag. "Visma-Lease a Bike probeerde al die aanvallen. Ik was vrij tevreden met hoe Pavel Sivakov en de rest van het team reed. We moesten defensief rijden."

Pogacar kiest aanval als verdediging

Soms is de aanval de beste verdediging en die tactiek hanteerde Pogacar ook op de slotbeklimming. "Ik lanceerde mijn aanval en hield goed tempo. Ik was toegewijd, want ik wilde geen aanvallen van achteruit vrezen." Pogacar was eerder dus al onder druk gezet door ploegmaats van Vingegaard. "Ze vielen aan met de top van de Croix de Fer in zicht."

Pogacar had wel een idee wat daar van de bedoeling kon zijn. "Ik denk dat ze mij wilden lossen in de afdaling. Ze reden gevaarlijk in de afdaling. Daar hield ik niet van", is de Sloveen kritisch voor de koerswijze van Visma-Lease a Bike. De leider in de Dauphiné legt er zich wel bij neer. "Het maakt deel uit moderne wielrennen", beseft hij.

Pogacar verwacht sterker UAE in de Tour

Pogacar heeft de prestaties van de tegenstand geanalyseerd. "Jonas Vingegaard was heel sterk, maar ik wilde ook niet te diep gaan. Het was superwarm en het was een lange beklimming. Je weet dat de concurrenten in de Tour sterker voor de dag kunnen komen. Onze ploeg zal in de Tour ook twee extra klimmers in de ploeg hebben."