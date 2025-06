Dit hadden we totaal niet verwacht van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar na etappe van zaterdag

Zaterdag werd er opnieuw geklommen in de Dauphiné. Tadej Pogacar was opnieuw de snelste richting skioord Valmeinier.

Een idyllische bestemming opnieuw in de Dauphiné. De tocht naar Valmeinier is een zijklim van de veel bekender Col du Télégraphe die in de Tour de France vaak aan bod komt.

Op iets meer dan elf kilometer van het einde ontbond Tadej Pogacar zijn duivels. De Sloveen sloeg direct een kloofje, maar Jonas Vingegaard kon zijn achterstand beperken.

Op de top was het verschil tussen de twee nog 14 seconden, maar allebei hadden ze al de nodige recuperatie ingebouwd in de laatste kilometers naar het skioord Valmeinier.

Pogacar en Vingegaard gaan niet tot het uiterste

“Ik ben blij met hoe het is gegaan”, liet Vingegaard na afloop van de rit verrassend weten, geciteerd door De Zondag. “Ik kan mijn waarden zien en die waren heel goed. Tadej was opnieuw beter en verdient het om te winnen.”

Ook Pogacar kwam met een verklaring die we niet verwacht hadden. “Jonas was heel sterk, maar ik wilde ook niet te diep gaan. Het was een heel warme dag met lange beklimmingen”, zei de Sloveen.

“Gelukkig had ik in de laatste kilometer al voldoende tijd om een beetje te herstellen voor de bergrit zondag. Sommige concurrenten zullen in de Tour nog iets sterker zijn, maar mijn ploeg ook. We zullen met meer klimmers zijn”, besloot Pogacar.