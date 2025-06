"Een teleurstelling, niet goed genoeg": Dit is de zwakste schakel in de Tourploeg van Visma Lease a Bike

Jonas Vingegaard wil deze zomer de Tour de France winnen. Daarvoor moet Visma Lease a Bike weten af te rekenen met Tadej Pogacar en UAE Team Emirates-XRG.

Het lijkt wel een onmogelijke opdracht voor Wout van Aert en co om Tadej Pogacar in de Tour de France in de vernieling te rijden, zeker als je ziet wat de Sloveen dit jaar en zeker deze week in de Dauphiné allemaal laat zien.

Volgens Bjarne Riis, de Deense Tourwinnaar van 1996, is de ploeg van Visma Lease a Bike echter te zwak om Jonas Vingegaard bij te staan richting een derde eindzege in Parijs. Dat vertelt hij aan het Deense BT.dk.

“Ik ben bang dat het team rond Jonas gewoon niet sterk genoeg is”, vertelt Riis. “Sepp Kuss en al die anderen zullen echt een tandje moeten bijsteken.”

Sepp Kuss is zwakste schakel bij Visma Lease a Bike

Die anderen zijn nochtans geen klein bier: Matteo Jorgenson, Wout van Aert, Edoardo Affini, Simon Yates, Victor Campenaerts en Tiesj Benoot, maar die namen overtuigen Riis helemaal niet. Zeker Kuss blijft er van langs krijgen.

“Sinds hij de Vuelta van 2023 won heeft hij geen stap voorwaarts meer gezet. Hij is een teleurstelling en simpelweg niet goed genoeg. Punt”, gaat Riis verder. Maar ook de rest van de Tourploeg moet het volledig ontgelden bij de Deen.

“Visma heeft de laatste tijd niet veel indruk gemaakt. De tweede plaats van Jonas in de vorige Tour was eigenlijk hun beste resultaat - en toen was hij niet eens in topvorm. De rest van de ploeg speelde geen rol van betekenis in de klassiekers. Ik maak me echt zorgen.”