Grote tijdsverschillen? Omwille van deze reden is Evenepoel nog niet afgeschreven voor de Tour de France

De bergetappes in de Dauphiné hebben Remco Evenepoel met de neus op de feiten gedrukt. Toch gelooft hij erin dat hij in de Tour de France beter kan doen dan vorig jaar.

Remco Evenepoel is geen renner die zich laat afschrikken door tegenslag of druk. Integendeel, hij lijkt er net sterker van te worden. In de aanloop naar zijn tweede deelname aan de Tour de France is zijn vastberadenheid opnieuw opvallend.

Ondanks enkele moeilijke momenten in de Dauphiné, waarin hij tijd verloor op Pogacar en Vingegaard, blijft hij gefocust en strijdvaardig. “Ik sta verder dan vorig jaar,” benadrukte hij meermaals, als bewijs van zijn groei en zelfvertrouwen.

Zijn neef Dario Kloeck verwoordt het treffend: “Remco rekent erop dat hij op de cols langer zal meegaan dan vorig jaar. Na die podiumplaats zijn de verwachtingen van de buitenwereld hooggespannen, maar hij gaat op een indrukwekkende manier om met de druk van de pers, publiek en entourage”, klinkt het bij Knack.

Evenepoel wil in de Tour beter doen dan vorig jaar

“De grootste druk legt hij trouwens zichzelf op. Hij legt de lat bijzonder hoog en wil bij zijn tweede deelname absoluut niet voor minder gaan. Wanneer hij zich een doel stelt, slaagt hij er doorgaans ook in om dat te bereiken. Doorzettingsvermogen is dan ook zijn grootste kracht.”

Dat doorzettingsvermogen blijkt niet alleen uit zijn prestaties, maar ook uit zijn houding. Na een zware rit waarin hij vijfde werd, nam hij rustig de tijd om zijn analyse te delen met de pers. Geen excuses en geen drama, maar wel zeggen waar het op staat.

Evenepoel weet dat grote overwinningen niet alleen voortkomen uit talent, maar vooral uit karakter. En karakter, dat heeft hij in overvloed. De komende weken zullen uitwijzen hoe ver zijn doorzettingsvermogen hem dit keer brengt, maar één ding staat vast: opgeven staat niet in zijn woordenboek.