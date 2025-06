Moet Red Bull-BORA-hansgrohe nieuwe kopman aanduiden voor Tour de France?

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Red Bull-BORA-hansgrohe trekt met Primoz Roglic als kopman naar de Tour de France. Nochtans doet Florian Lipowitz het bijzonder goed in de Dauphiné.

Na Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard is de 24-jarige Florian Lipowitz de beste klimmer in de Dauphiné. Hij blijft op minder dan anderhalve minuut van de twee tenoren in het algemene klassement.

Lipowitz staat derde in de klassering, maar het lukte niet om Pogacar bij te houden, zo vertelde hij achteraf aan Cycling Pro Net over de etappe van zaterdag.

“Ik probeerde Jonas te volgen, toen Pogi zijn aanval inzette. Maar ik wist ook snel dat ik zou exploderen, als ik langer zou proberen aanklampen”, klinkt het. “Dus heb ik voor mijn eigen tempo gekozen. Ik weet dat ik in goede vorm ben, en dat ik zo goed blijf rijden, maakt me heel trots.”

Primoz Roglic is zonder twijfel kopman bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Met zijn straffe prestaties kom je automatisch ook bij de vraag of Red Bull-BORA-hansgrohe niet moet overwegen om hem in plaats van Primoz Roglic kopman te maken in de Tour de France.

Maar Lipowitz schudt meteen het hoofd. “Het plan is om hem te helpen, hij is nog altijd de grote leider en hij heeft al vaker getoond dat hij drie weken goed kan verteren. Maar ik ben in goede vorm en zal mijn rol wel kunnen spelen”, besluit hij.