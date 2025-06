Na millimetersprint: zo reageren Philipsen en Magnier op de uitslag

De Elfstedenronde eindigde zoals verwacht op een sprint. Al was daar achteraf de nodige discussie over.

Een massasprint besliste over de winst in de Elfstedenronde. Daarin haalde Paul Magnier het volgens de finishfoto van onze landgenoot Jasper Philipsen.

Nochtans leek Philipsen op het eerste beeld dat getoond werd wel degelijk de winnaar. Er was dan ook discussie over de positionering van de fotofinishcamera.

“Ik wist eerst niet dat ik had gewonnen”, zegt Paul Magnier in een eerste reactie bij Sporza. “Het was wat chaotisch in de finale, maar ik kon mij goed uit de slag trekken en vond op het goeie moment een gaatje.”

Ook zaterdag was Magnier al de beste. Toen was hij ook al de beste in Dwars door het Hageland. Philipsen kon nog lachen met de uitslag in de Elfstedenronde.

“Het verschil was zo klein, ik had misschien iets dikkere banden moeten opleggen”, kwam er met een kwinkslag meteen uit. “Nee, daar heeft het niet aan gelegen. De laatste 50 meter dacht ik dat ik hem ging hebben, maar op 15 meter van de finish voelde ik nog iemand komen.”

“Sterke jump, verdiende winnaar. Paul is momenteel enorm sterk. Zelf mis ik nog wat frisheid. Dit zijn pas mijn eerste koersen sinds lang en ik heb altijd een paar wedstrijden nodig om erdoor te komen”, besluit Philipsen.