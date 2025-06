Eddy Merckx ziet groot verschil met Tadej Pogacar: "Ben ik echt blij om"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar wordt vaak vergeleken met Eddy Merckx. Toch ziet de Belg een groot verschil met de tijd dat hij nog koerste.

De 525 overwinning van Eddy Merckx zal wellicht niemand ooit nog evenaren, maar Tadej Pogacar heeft nu al 99 profoverwinningen op zijn naam staan, terwijl hij pas eind september 27 jaar wordt. Geen enkele actieve renner doet beter.

Toch vinden velen niet dat generaties mogen worden vergeleken, omdat het wielrennen ook een heel andere sport is geworden. Het materiaal, de voeding, de trainingen, de omkadering... Bijna alles is anders.

Meer druk voor Pogacar en co door sociale media

Merckx zelf ziet echter nog een ander verschil dat vaak vergeten wordt. "Ik ben blij dat er in mijn tijd geen sociale media waren", zei hij bij 'Vive le Vélo, leve Eddy'. "De renners van nu hebben nog meer druk."

"Daarom dat ze ook minder koersen. Als ze zoveel zouden koersen als ik vroeger, dan is die druk niet meer houdbaar." Want er wordt van renners als Pogacar in elke koers waar ze aan de start staan verwacht dat hij wint.

Dat was ook bij Merckx het geval, maar hij won wel bijna één op de drie koersen waaraan hij deelnam. Pogacar doet dit seizoen nog straffer, de wereldkampioen heeft na 22 koersdagen liefst elf keer gewonnen dit seizoen.